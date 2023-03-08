Мбаппе та Мюллер зіграють із перших хвилин матчу-відповідь поміж Баварією та ПСЖ

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та ПСЖ.

Мюнхенська Баварія та французький Парі Сен-Жермен зіграють матч-відповідь стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги господарів Альянц Арени в Парижі (1:0).

Юліан Нагельсманн залучив до стартового складу Станішича до трійки центральних захисників, Коман та Девіс зіграють на флангах, тоді як Мюллер долучиться до зони під нападником.

Крістоф Галтьє вирішив використати з перших хвилин Данілу в трійці центральних захисників, Вітінья та Фабіан гратимуть у центрі поля, а Мбаппе вийде в парі нападників разом із Мессі.

Баварія: Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт — Коман, Кімміх, Горецка, Девіс — Мусіала, Мюллер — Шупо-Мотінг.

Запасні: Ульрайх, Гнабрі, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блінд, Гравенберх, Тель, Мазрауї, Ібрагимович.



ПСЖ: Доннарумма — Данілу, Рамос, Маркіньос — Хакімі, Вітінья Феррейра, Верратті, Ф. Руїс, Мендеш — Мессі, Мбаппе.

Запасні: Ріко, Летельє, Бернат, Саншеш, Мукіеле, Солер, Пембеле, Бітшиабу, Заїр-Емрі, Гарбі, Екетіке.



Гра Баварія — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.