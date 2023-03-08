Баварія — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 08.03.2023

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 8 березня і розпочнеться о 22:00.

У середу, 8 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому мюнхенська Баварія на своєму полі прийме ПСЖ.

Баварія — ПСЖ

8 березня, 22:00, Альянц Арена, Мюнхен. Арбітр матчу — Даніеле Орсато (Італія). Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Під час минулого матчу виникло відчуття фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2019/20, який також закінчився мінімальною перемогою мюнхенців з рахунком 1:0 та переможним голом Кінгслі Комана.

Після матчу з парижанами, Баварія встигла провести три поєдинки у німецькій Бундеслізі, в яких здобула дві перемоги над Уніоном та Штутгартом, та програла Боруссії М.

Команда Юліана Нагельсманна показує непоганий футбол і хоче помститися ПСЖ за виліт у чвертьфіналі ЛЧ у сезоні-2020/21. Баварія сподівається уникнути другого вильоту за останні 12 років на першій стадії плей-оф Ліги чемпіонів.

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За мюнхенців каже і статистика – німецький клуб не вилітав із плей-оф, вигравши перший матч, як мінімум із сезону-2010/11. Також Баварія виграла 15 з останніх 17 матчів на домашньому стадіоні, тож рідна фортеця має допомогти як ніколи.

У той же час ПСЖ після поразки від Баварії провів три матчі в Лізі 1, де були обіграні Лілль, Марсель та Нант. Парижани забили 11 голів, але й пропустили п'ять.

Для ПСЖ черговий момент істини, як і для головного тренера Крістофа Галтьє, якого вже не раз сватали у відставку. Якщо ПСЖ не зможе пройти Баварію, то вилетить із 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вп'яте за останні сім сезонів. Парижани лише раз змогли пройти далі у плей-оф, коли поступилися у першій грі. У гостях парижани часто пропускають – остання чиста гра у єврокубках була у жовтні 2020 року, що говорить про оборону зі знаком мінус.

Між собою команди провели 12 поєдинків у Лізі чемпіонів. На рахунку обох команд по шість перемог. За статистикою м'ячів – 19-16 на користь німців.

Що стосується кадрової ситуації, то у Баварії дискваліфіковано Бенжамена Павара після червоної картки наприкінці першого матчу з ПСЖ. У той же час Лукас Ернандес продовжує відновлення, як і Мануель Ноєр та Нуссеір Мазрауї. У ПСЖ Неймар вибув до кінця сезону, а крім нього в лазареті знаходяться Преснель Кімпембе, Ренату Саншеш. Також під питанням стан Ашрафа Хакімі та Норді Мукіеле.

За версією Parimatch, у Баварії набагато більше шансів потрапити до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади:

Баварія: Зоммер — Станішич, Упамекано, де Лігт — Коман, Кімміх, Горецка, Девіс — Мюллер, Мусіала — Шупо-Мотінг.

ПСЖ: Доннарумма — Рамос, Маркіньйос, Перейра — Мендеш, Руїс, Вітінья, Верратті, Хакімі — Мессі, Мбаппе.

Не зіграють: Ноєр, Ернандес, Павар — Неймар, Кімпембе, Саншеш.

Під питанням: Мазрауї — Хакімі, Мукіеле.

Загроза дискваліфікації: — Неймар, Рамос, Верратті.

Тренери кажуть:

Юліан Нагельсманн (Баварія): "Ми дуже добре структурована команда. Ми всі хочемо далеко пройти у Лізі чемпіонів. У протистоянні таких важкоатлетів, як Баварія та ПСЖ, форма у конкретний день завжди вирішує результат. У команд однаковий рівень, якщо говорити про окремих гравців. Обидва клуби мають справжніх зірок. Тим не менш, наші гравці мають гарне уявлення про те, як взаємодіяти один з одним".

Крістоф Галтьє (ПСЖ): "У кожної команди є недоліки та сильні сторони. В останніх кількох іграх ми пропускали. Ми повинні це виправити, і ми працюємо над цим. Ми багато говоримо про це. У нас є недоліки, але вони є і у наших суперників. Нам доведеться бути дуже пильними та дуже сміливими в атаці".