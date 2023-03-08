Поттер — про майбутнє в Челсі: Я все ще тут! Завжди будуть ці питання

Коуч висловився щодо свого майбутнього в лондонському клубі.

Наставник Челсі Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди в 1/4 Ліги чемпіонів, перемогу над Боруссією Д, а також висловився щодо свого майбутнього.

"Гравці та вболівальники були неймовірними вчора. Класно зіграли проти команди, яка виграла 10 поспіль матчів. Я вважаю, що за підсумками двох матчів ми заслужили пройти далі, хоча не змогли забити на чужому полі.

Щодо мого майбутнього в Челсі. Ну, я все ще тут! Завжди будуть ці питання, але ми просто робимо свою роботу і намагаємось покращити результати. Ніхто в команді не радів тій невдалій серії", – сказав Поттер.

Раніше повідомлялось, що Поттер — перший англійський тренер, який привів Челсі до перемоги в плей-офф Ліги чемпіонів.