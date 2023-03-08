Роджер Шмідт: Ми у чвертьфіналі — це велике досягнення для клубу та моїх гравців

08 березня 2023

Роджер Шмідт, Getty Images

Фахівець висловився щодо впевненої перемоги над Брюгге.

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт прокоментував впевнену перемогу над Брюгге у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми дуже щасливі. Ми грали з самого початку, не намагаючись зберігати рахунок першого матчу (2:0). Ми показали, що хочемо грати в атакувальний футбол і забивати голи. 

Ми входимо до восьми найкращих команд у цьому змаганні, ми в чвертьфіналі, тому це велике досягнення для клубу та моїх гравців.

Гонсало Рамуш повернувся у найкращу форму. Звичайно, він забиває багато голів. Але він перш за все командний гравець. Зараз він демонструє, що він сучасний нападник, який володіє всіма необхідними якостями та особливим бажанням", — сказав Шмідт.

Відео голів та огляд матчу між Бенфікою та Брюгге вже доступно на Football.ua.

Джерело: Lequipe

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