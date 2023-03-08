Роджер Шмідт: Ми у чвертьфіналі — це велике досягнення для клубу та моїх гравців

Фахівець висловився щодо впевненої перемоги над Брюгге.

Головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт прокоментував впевнену перемогу над Брюгге у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми дуже щасливі. Ми грали з самого початку, не намагаючись зберігати рахунок першого матчу (2:0). Ми показали, що хочемо грати в атакувальний футбол і забивати голи.

Ми входимо до восьми найкращих команд у цьому змаганні, ми в чвертьфіналі, тому це велике досягнення для клубу та моїх гравців.

Гонсало Рамуш повернувся у найкращу форму. Звичайно, він забиває багато голів. Але він перш за все командний гравець. Зараз він демонструє, що він сучасний нападник, який володіє всіма необхідними якостями та особливим бажанням", — сказав Шмідт.

Відео голів та огляд матчу між Бенфікою та Брюгге вже доступно на Football.ua.