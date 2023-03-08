Стерлінг: Гаверц регулярно пробивав пенальті на тренуваннях

Форвард прокоментував перемогу над Боруссією Д.

Лондонський Челсі напередодні здобув перемогу в домашній частині двоматчевого двобою проти дортмундської Боруссії, завдяки чому пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "синіх" Рахім Стерлінг, на рахунку якого перший із двох м’ячів команди, після завершення гри прокоментував події на футбольному полі.

"Це був дійсно видовищний виступ. Довелося дуже багато працювати задля здобуття перемоги. Останнім часом ми багато ризикували, але нам постійно не щастило.

Сьогодні ввечері ми зіграли в дійсно командний футбол, і тому знали, що зможемо здобути перемогу. Зрештою Кай Гаверц своїм голом допоміг цього досягти.

Я бачив, як Кай регулярно пробивав пенальті на тренуваннях, і я був у ньому цілком упевнений. Він точно знав, що робив, а я знав, що він точно заб’є.

Що ж до мого голу, то спочатку я помилився під час прийому м’яча, не мав першого дотику належної якості, але м’яч відскочив ідеально для мене, і це тільки підштовхувало до завершення епізоду. Добре, що команда після цього продовжувала завзято атакувати", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч лондонський Челсі проведе в гостях проти Лестера.