Меєр: Не вистачало завершального удару

Голкіпер Боруссії Д прокоментував поразку від Челсі.

Напередодні дортмундська Боруссія зазнала болючої поразки в другій частині двоматчевого протистояння проти лондонського Челсі, через що була змушена зупинити власну участь у цьогорічному розіграші турніру.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "джмелів" Александер Меєр після завершення матчу прокоментував невдалий виступ власної команди.

"Ця невдача надзвичайно розчаровує, бо ми хотіли б продовжувати нашу цьогорічну подорож у Лізі чемпіонів.

Перед початком матчу-відповіді в нас була хороша вихідна позиція, великі плани, але нам було складно належним чином увійти до гри. Окремі моменти в нашій грі не мали тієї якості, яку ми звикли демонструвати.

Але ми грали непогано від середини першого тайму і контролювали хід зустрічі. Тим не менш, Челсі постійно залишався загрозливим. Пенальті дуже зіграв на руку суперникам.

Ми спробували зробити все можливе, але не вистачало завершального удару", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч дортмундська Боруссія проведе в гостях у гельзенкірхенського Шальке в рамках Рурського дербі.