Шлоттербек: Боруссія Д може радіти, що програла тільки 0:1 у першому таймі

Захисник Боруссії Д прокоментував поразку від Челсі.

Дортмундська Боруссія напередодні зазнала болючої поразки в другій частині двоматчевого протистояння проти лондонського Челсі, через що була змушена зупинити власну участь у цьогорічному розіграші турніру.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Центральний захисник "джмелів" Ніко Шлоттербек після завершення матчу прокоментував невдалий виступ власної команди.

"Ми були занадто пасивними в першому таймі, тож можемо радіти, що програли тільки 0:1 й мали нічию за сумою двох матчів.

Між десятою та 35-ю хвилинами ми добре контролювали гру, але не були настільки наполегливими в атаці. Ми були налаштовані на забитий м’яч від самого початку, але не дійшли до нього безпосередньо на полі.

А коли вийшли з перерви, то відразу почали програвати з рахунком 0:2. Це було неприпустимо. Ми мали потім непогану нагоду за участі Джуда Беллінгема, але зрештою поїхали додому з програшним рахунком.

Ми не могли належним чином тиснули на зв’язки суперників, тому що вони дуже низько захищались. Проте все одно Боруссія мала б зіграти краще", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч дортмундська Боруссія проведе в гостях у гельзенкірхенського Шальке в рамках Рурського дербі.