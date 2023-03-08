Терзич: Гравець Челсі першим забіг до штрафного — нам сказали, що це не має значення

Керманич Боруссії Д прокоментував поразку від Челсі.

У другій частині двоматчевого протистояння проти лондонського Челсі дортмундська Боруссія напередодні зазнала болючої поразки, через що була змушена зупинити власну участь у цьогорічному розіграші турніру.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер "джмелів" Едін Терзич після завершення матчу прокоментував невдалий виступ власної команди.

"Рішення про призначення пенальті було доволі складним та неочевидним. Але набагато гірше, що суперникам потім дали нагоду його перевиконати через те, що Саліх Езкан надто рано забіг до штрафного.

Гаверц повністю зупинився перед виконанням пенальті, і саме гравець Челсі першим зайшов до штрафного. А нам потім сказали, що це не має значення. Тоді мені цікаво, чи був би пенальті перевиконаний, якби він узагалі постійно стояв у межах штрафного.

Але зараз ми занадто багато говоримо про дії арбітра. Це були дві суперечливі одна до одної гри. Це неймовірно важко, і ми надзвичайно розчаровані. У другому таймі ми зіграли з перевагою над суперниками.

У підсумку, маємо дві рівних матчі. Челсі заслуговував на вихід до наступного раунду, але ми так само цього заслуговували. Починаючи від десятої хвилини ми взяли контроль над грою, а їхні головні моменти були з офсайдів", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч дортмундська Боруссія проведе в гостях у гельзенкірхенського Шальке в рамках Рурського дербі.