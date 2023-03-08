Беллінгем: Не буду коментувати роботу арбітра, бо не хочу потім мати проблеми з УЄФА

Півзахисник Боруссії Д прокоментував поразку від Челсі.

Дортмундська Боруссія напередодні програла другу частину двоматчевого протистояння проти лондонського Челсі, через що була змушена зупинити власну участь у цьогорічному розіграші турніру.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "джмелів" Джуд Беллінгем після завершення матчу прокоментував невдалий виступ власної команди.

"Я не впевнений, що Маркус Вольф міг щось зробити зі своєю рукою в тому епізоді з пенальті. Дуже мала відстань поміж гравцем та м’ячем.

Сам по собі факт призначення такого пенальті нас розчарував, а той момент, що суперники ще й мали можливість його перебивати, як мені здається, взагалі глузування з нашої команди.

Під час кожного пенальті, особливо коли у виконавця настільки повільний розбіг, будуть гравці, які заходитимуть до штрафного десь на ярд, а може й більше.

Але рефері ухвалив таке рішення. Він за нього відповідальний, а ми тим часом маємо з цим жити. Я не буду коментувати його роботу, бо не хочу потім мати проблеми з УЄФА. Ми вже їх отримали від них удосталь", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч дортмундська Боруссія проведе в гостях у гельзенкірхенського Шальке в рамках Рурського дербі.