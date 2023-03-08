Кукурелья — найкращий гравець матчу Челсі — Боруссія Дортмунд

Іспанець дав своїй команді чимало якості в захисті.

Лондонський Челсі здобув перемогу в домашній частині двоматчевого двобою проти дортмундської Боруссії, завдяки чому пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Результативні дії в звітній грі записали на свій рахунок Рахім Стерлінг, якому в першому таймі асистував Бен Чілвелл, а також Кай Гаверц, на рахунку якого влучний постріл із пенальті на початку другої половини гри, який, до речі, також заробив англійський виконавець лівого флангу.

Однак жоден із цієї трійки, на думку офіційного сайту УЄФА, не заслуговував на нагороду Найкращого гравця зустрічі настільки, наскільки мав її отримати захисник Марк Кукурелья, який цього разу долучився до трійки центральних виконавців оборони в схемі 3–4–3.

На рахунку 24-річного іспанця 59 доторків до м’яча, 35 із 43 влучних передач (81%), дві виграних дуелі в повітрі, одне вибиття м’яча за межі штрафного, чотири перехоплення, два фоли, одне потрапляння до офсайду та 5,1% від загального часу перебування з м’ячем у ногах на обидві команди.

У той самий час портал WhoScored дав Кукурельї всього 6,9 балів, тоді як кращим було визнано саме Кая Гаверца з оцінкою 8,1.

Наступний матч лондонський Челсі проведе в гостях проти Лестера.