Джан: Мені по**й, хто зайшов до штрафного раніше під час пенальті!

Півзахисник Боруссії Д прокоментував поразку від Челсі.

Дортмундська Боруссія напередодні програла другу частину двоматчевого протистояння проти лондонського Челсі з більшим рахунком, аніж виграла домашню, через що була змушена зупинити власну участь у цьогорічному розіграші турніру.

Челсі — Боруссія Д 2:0 Відео голів а огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "джмелів" Емре Джан після завершення протистояння емоційно прокоментував невдалий виступ власної команди.

"Ми не заслуговували на поразку. Ми програли через арбітра. Як це взагалі можливо, щоб він указав повторити виконання того пенальті в суперників? Які підстави? Я цього не розумію. Мені по**й, хто зайшов до штрафного раніше під час пенальті!

Робота арбітра в цій грі була дуже поганою. Він постійно говорив з нами нахабним чином.

Граючи на Стемфорд Бридж, напевно, я мав боятись вболівальників господарів поля, чи щось таке, я не знаю. А тут був змушений стикнутись із настільки непрофесіональним арбітром. УЄФА повинен був призначити іншого рефері на цей матч.

Дуже боляче залишати турнір таким чином. Челсі зіграв добре в першому таймі. У другому таймі у нас був чудовий шанс досягти свого. Момент Джуда Беллінгема, зокрема. Але нам не вдалось забити", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч дортмундська Боруссія проведе в гостях у гельзенкірхенського Шальке в рамках Рурського дербі.