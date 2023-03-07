Крунич: Ми маємо невелику перевагу, але треба зіграти у свою гру

Півзахисник дав коментар щодо матчу проти Тоттенгема.

Півзахисник Мілана Раде Крунич дав коментар напередодні матча проти Тоттенгема, в якому запевнив, що його команда добре підготувалась до гри.

Ми добре підготувалися до цього матчу. Ми маємо невелику перевагу, але треба зіграти у свою гру. Ми повинні володіти м'ячем якнайбільше.

Кожен повинен викластися по максимуму та допомогти як у захисті, так і в атаці", — наводить слова Крунича офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Мілан розпочнеться 8 березня о 22:00. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.