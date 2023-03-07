Конте — про матч із Міланом: Ми живемо цими моментами, коли є тиск — рівень підвищується

Італійський фахівець висловився перед грою у єврокубках.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів проти Мілану.

"Ми живемо цими моментами, наприклад, грою з Міланом, тому що коли тиск зростає, це означає, що ваш рівень підвищується. Не забувайте, минулого сезону ми грали в Лізі конференцій, а цього року це Ліга чемпіонів.

Тиск є нормальним, нам доводиться жити з таким тиском. Можливо, якщо є щось, що ми повинні намагатися покращити тут, у нашому середовищі. Іноді треба жити з тиском. Іноді це означає бути трохи напруженим, не завжди має бути ідилія, але спрямувати усю нашу енергію у в позитивне русло".

Також Антоніо Конте розповів про своє самопочуття після операції. Нагадаємо, що фахівцю видалили жовчний міхур.

"Звичайно, я недооцінив термін відновлення після операції. Думаю, через почуття відповідальності я хотів повернутися раніше. Можливо, я переоцінив своє тіло і себе. Зараз у мене все добре, я відновився, і мені потрібно піднабрати вагу, але в іншому я почуваюся добре. Я постараюся передати свою енергію моїм гравцям. Для мене важливо працювати зі своїми гравцями та штабом і готуватися до ігор.

Я спостерігав здалеку та намагався бути дуже близьким зі своїми гравцями за допомогою відео. Бути присутнім — це зовсім інше, і тому я повинен подякувати всьому своєму персоналу. Вони виконали справді хорошу роботу. Хоча термін тренувань без мене був непростим для них, але тепер я повернувся і дуже щасливий", — сказав Конте.

Нагадаємо, матч Тоттенгем — Мілан відбудеться завтра, 8 березня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.