Феліш: Ми просто повинні насолоджуватися та перемагати

06 березня 2023

Жоау Феліш, getty images

Португальський футболіст — про майбутній матч.

У вівторок, 7 березня, Челсі на Стемфорд Брідж прийме Боруссію Дортмунд у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. 

Нападник лондонців Жоау Феліш дав коментар напередодні гри.

"Ми просто повинні насолоджуватися та перемагати. Наш рівень впевненості та уваги високий, тому ми повинні перемагати.

Якщо ми зробимо все правильно, ми переможемо. Я тут, щоб грати, допомагати команді вигравати трофеї. Я просто борюся за те, щоб вигравати трофеї", — наводить слова Феліша офіційний сайт УЄФА.

Перша зустріч завершилася мінімальною перемогою німецької команди – 1:0. Онлайн-трансляція матчу доступна за посиланням. Початок зустрічі — о 22:00.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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