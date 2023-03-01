Тренер Руху U-19 Пономарьов: Життя на цьому не зупиняється

Коментар тренера після вильоту від Мілана.

Головний тренер Руху U-19 Віталій Пономарьов поділився враженнями від матчів Юнацької ліги УЄФА. Нагадаємо, львів'яни поступились Мілану на стадії 1/8 фіналу з рахунком 0:1.

"Дуже дякую хлопцям за той шлях, що ми пройшли. Вони гідно проявили себе в Юнацькій лізі УЄФА. У матчі з Міланом, швидше за все, нам не вистачило креативу, якраз тих футболістів, які травмовані, – Олега Федора та Євгена Пастуха.

А загалом, я хлопцям подякував, життя на цьому не зупиняється. Нема у світі команд, які ніколи не програють. Треба готуватися далі, попереду матчі чемпіонату України.

Зрозуміло, що наші футболісти засмучені, адже вони хотіли пройти далі, щоби цей сон продовжувався. Але, на жаль, так склалося, що ми пропустили гол за 5 хвилин до кінця матчу. В тому голі не можна нікого звинувачувати – хороше виконання вийшло в Мілана. Але ще раз скажу: треба рухатися далі.

Упродовж гри наша команда тримала боротьбу. Мілан створював моменти, але стовідсоткових нагод у них не виникало. Нам же бракувало креативних дій в організації атак. Шкода, але не виявилося в нас футболістів, які могли б додати в цьому компоненті.

Виступи в Юнацькій лізі УЄФА – це неоціненний досвід для наших футболістів. Адже не кожного дня вони грають проти провідних клубів Європи. Цей турнір також дав дуже багато для нашого клубу. Ми себе зарекомендували в Європі – це дуже важливо. Таким чином ми всі виросли у професійному плані", — цитує фахівця офіційний сайт Руху.

Звіт про матч Юнацької ліги УЄФА Мілан U-19 — Рух U-19 читайте у нас на сайті.