Сапуга: Прикро пропускати гол на 85-ій хвилині, але після цього ми не опустили руки

Гравець Руху підбив підсумки виступів команди в Юнацькій лізі чемпіонів.

Півзахисник "жовто-чорних" Марко Сапуга поділився враженнями від матчів Юнацької ліги УЄФА. Нагадаємо, львів'яни поступились Мілану на стадії 1/8 фіналу з рахунком 0:1.

"Звичайно, після цієї поразки важко щось говорити. Але ми з командою пройшли довгий шлях, творили історію клубу та буде будемо далі це робити. Думаю, що ми зайшли в Юнацькій лізі УЄФА доволі далеко, до стадії 1/8-ої фіналу, але хотіли пройти ще далі.

Мілан – хороший суперник із великою історією. У складі команди сильні виконавці, а особливо в атаці, на мою думку. Прикро пропускати гол на 85-ій хвилині. Але після цього ми не опустили руки, прагнули зрівняти рахунок до останніх хвилин матчу, щоби принаймні дотягнути до серії післяматчевих пенальті.

Тепер треба рухатися далі. Хочу також подякувати ЗСУ, які дозволяють нам грати в футбол. Слава Україні!", — цитує Сапугу офіційний сайт Руху.

Звіт про матч Юнацької ліги УЄФА Мілан U-19 — Рух U-19 читайте у нас на сайті.