Жоден клуб АПЛ не виграв свій перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Не найкращий початок весняної єврокубкової кампанії для представників "найкращої ліги у світі".

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Лейпциг зумів на своєму полі уникнути поразки від Манчестер Сіті (1:1), який є чинним чемпіоном Англії.

Таким чином, за підсумками перших поєдинків цієї стадії найпрестижнішого єврокубку жодна команда з англійської Прем'єр-ліги не змогла здобути перемогу.

Раніше дортмундська Боруссія здобула мінімальну перемогу над лондонським Челсі (1:0), Мілан з аналогічним рахунком переграв Тоттенгем (1:0), а Ліверпуль на своєму полі розгромно поступився мадридському Реалу (2:5).

При цьому варто зазначити, що Манчестер Сіті – поки що єдина та перша англійська команда, яка змогла не програти у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.