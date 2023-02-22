Аке та Марез зіграють із перших хвилин проти РБ Лейпциг

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють РБ Лейпциг та Манчестер Сіті.

Німецький РБ Лейпциг зіграє проти англійського Манчестер Сіті на Ред Булл Арені в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Марко Розе, після перемоги над Вольфсбургом (3:0), залучив до стартового складу Гальстенберга на лівий фланг захисту, тоді як Лаймер повернувся до опорної зони.

Хосеп Гвардіола, на тлі нічиєї проти Ноттінгем Форест (1:1), вирішив використати з перших хвилин схему з чотирма захисниками, де Аке зіграє лівого захисника, а Марез розташується праворуч в атаці.

РБ Лейпциг: Бласвіх — Клостерманн, Орбан, Гвардіол, Гальстенберг — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Форсберг, Вернер — Сілва.

Запасні: Нюланд, Нікіш, Сімакан, Айдара, Поульсен, Нкунку, Раум, Генріхс, Кампль.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аканджі, Аке — Родрі, Гюндоган — Марез, Б. Сілва, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Карсон, Філліпс, Альварес, Гомес, Перроне, Фоден, Чарльз, Палмер, Льюїс, Робертсон. Лапорт,.



Гра РБ Лейпциг — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.