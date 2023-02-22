Лейпциг — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.02.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 22 лютого і розпочнеться о 22:00.

У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг на власному полі позмагається з Манчестер Сіті у першому поєдинку.

РБ ЛЕЙПЦИГ — МАНЧЕСТЕР СІТІ

СЕРЕДА, 22 ЛЮТОГО, 22:00. РЕД БУЛЛ АРЕНА (ЛЕЙПЦИГ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР – СЕРДАР ГОЗЮБІЙК (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Поєдинок, у якому на бумазі є явний фаворит та аутсайдер. Але тим і цікавий футбол, що аутсайдер може завдати поразки фавориту. Мова йде про матч між Лейпцигом та Манчестер Сіті.

Розпочнемо з господарів – представника німецької Бундесліги РБ Лейпциг. Клуб Лейпциг з’явився лише 14 років тому, але вже скільки гомону наробив як на внутрішній арені, так і у єврокубках. Минулого року Лейпциг дійшов до півфіналу Ліги Європи, де програв Рейнджерс за сумою двох матчів. А у сезоні-2019/20 вони грали у півфіналі Ліги чемпіонів. У цьому ж році складно назвати результати Лейпцига повністю позитивними. Поки що команда не справджує надій керівництва, займаючи після 21 туру не першу сходинку у чемпіонаті Німеччини, а тільки п’яту.

У Лізі чемпіонів вони дивом вийшли з другого місця. І усі пам’ятають, з чого починався їх цьогорічний єврокубковий шлях. Програвши Шахтарю та Реалу на старті, РБ зібрався силами та здійснив камбек, опинившись в 1/8 фіналу. Щоправда у першій грі проти Ман Сіті клубу не допоможуть одразу три гравці: основний воротар Гулачі, захисник Діалло та важливий механізм в атаці Ольмо. Проте Марко Розе сподівається на сили інших виконавців.

Плавно перейдемо до колективу Пепа Гвардіоли. В принципі, в Манчестер Сіті в цьому сезоні все йде непогано, не беручи до уваги окремі матчі, як от проти Тоттенгему нещодавно. Сіті у чемпіонаті – не фаворит. Вони лише другі після 24 зіграних матчів, але явно націлені на боротьбу до фінального туру. І склад команди дозволяє грати “містянам” одразу на два турніри.

Але ми тут про Лігу чемпіонів, тому згадаємо, як вони пройшли груповий раунд. Сіті завершив груповий етап на першому місці, маючи у суперниках дортмундську Боруссію, Севілью та Копенгаген. І втратили очки вони два рази, зігравши у нічиї. Якщо лише один заліковий бал проти Боруссії можна було очікувати, то нічия проти Копенгагена стала сенсацією. Найкращим бомбардиром команди зараз як у ЛЧ, так і в АПЛ є Ерлінг Голанд. Вийшовши на Лейпциг, Сіті – фаворит, проте буде непросто обіграти німців. В англійського колективу до матчу лише одна втрата – Джон Стоунс.

Орієнтовні склади:

Лейпциг: Блазвіх – Раум, Гвардіол, Орбан, Клостерманн – Шлягер, Айдара, Вернер, Форсберг, Собослай – Сілва.

Манчестер Сіті: Едерсон – Ляпорт, Діаш, Фокер – Сілва, Родрі, Гріліш, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден – Голанд.

Цікаві факти :

- Лейпциг та Ман Сіті два рази зустрічались між собою. Обидві команди по разу здобули перемоги.

- Забивна серія Манчестер Сіті триває лише три матчі в усіх змаганнях.