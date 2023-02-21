Груїч: Не сумніваємося, що зможемо досягти позитивного результату

Півзахисник Порту — про гру проти Інтера.

Півзахисник Порту Марко Груїч прокоментував майбутній поєдинок проти Інтера в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми видали гарну переможну серію, яка досі триває, але не задираємо носа. Просто намагаємося грати у свою гру, робити що повинні та показувати найкращі свої якості. Не сумніваємося, що зможемо досягти позитивного результату.

В Інтері повно сильних гравців. Вони довгий час тренуються в одній системі і дуже добре справляються зі своїм завданням. Ми добре підготувалися до цієї гри. Ми впевнені у собі, і ми маємо право мріяти", — наводить слова півзахисника офіційний сайт УЄФА.

Матч Інтер – Порту відбудеться 22 лютого о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.