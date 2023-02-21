Консейсау: Порту — один з найбідніших клубів 1/8 фіналу ЛЧ, але грають не гроші

Португальський тренер вірить у свою команду.

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау висловився напередодні гри 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

"Інтер — сильна команда, у складі якої безліч чудових футболістів, які звикли грати на високому рівні з тижня на тиждень. Серія А — один із найбільш конкурентних чемпіонатів у світі. Однак ми також знаємо про свої сильні індивідуальні та командні якості.

З 2006 року лише Баварія випередила Порту за кількістю завойованих трофеїв на внутрішній та міжнародній арені. Можливо, ми з Брюгге – найбідніші клуби серед усіх учасників 1/8 фіналу, але на полі грають не гроші.

Клубу не з-поміж так званої великої п'ятірки нелегко виграти Лігу чемпіонів. Востаннє таке вдавалося саме Порту, але з того часу минуло вже майже 20 років. Це дуже важко, не скажу, що неможливо, але безперечно непросто", — наводить слова португальця офіційний сайт УЄФА.

Матч Інтер – Порту відбудеться 22 лютого о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.