Ліверпуль — Реал: онлайн-трансляція матчу 21.02.2023 Ліги чемпіонів

Спостерігайте за протистоянням постійних учасників Ліги чемпіонів.

У вівторок, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де Ліверпуль на своєму полі прийме Реал.

Ліверпуль — Реал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Якщо Реал, хоч і з труднощами, продовжує боротися за перемогу в Ла Лізі, то Ліверпуль вже давно не претендує на титул цього сезону, займаючи восьме місце в чемпіонаті Англії.

Обидві команди, загалом, легко вийшли зі своїх груп у Лізі чемпіонів: Реал – з першого місця, а Ліверпуль – з другого, набравши 15 очок, а у найближчого переслідувача в особі Аякса – на дев'ять пунктів менше.

Перший матч відбудеться на Енфілді, у Ліверпулі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція гри:

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу. Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом покаже платформа MEGOGO.