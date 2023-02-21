Ліверпуль — Реал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 21.02.2023

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 21 лютого і розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів Ліверпуль протистоятиме мадридському Реалу.

Ліверпуль — Реал

ВІВТОРОК, 21 ЛЮТОГО, 22:00. ЕНФІЛД (ЛІВЕРПУЛЬ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР – ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Доля вкотре зводить Ліверпуль та Реал у плей-оф раунді Ліги чемпіонів. Як не згадати київський фінал з травмою Салаха, ляпами Каріуса та перемогою Реала. Чи минулорічний фінал на Стад де Френс, де удача також посміхнулась "галактікос". Щоправда цього разу ці легендарні колективи зійдуться на більш ранній стадії.

Розпочнемо представлення команд з господарів цього поєдинку – Ліверпуля. Ліверпуля, який останні два матчі в АПЛ виграв та повернувся на шлях переможців, проте команди яка дуже невдало проводить цей сезон та розчаровують власних вболівальників, які були налаштовані на трофеї у цьому сезоні. Якщо в ЛЧ їм складно було не вийти з групи, то в АПЛ ситуація зовсім невтішна. Колектив Юргена Клоппа йде на 8 місці після 22 турів, тому потрібно вже зараз зібратись силами і намагатись потрапити до топ-4.

І постає ще одне питання – а чи зможе це зробити Ліверпуль у цій фізичній формі, граючи на два турніри? Напевно, так, але при умові, що усі ключові футболісти повернуться до стартової обойми. Під питанням участь у грі з Реалом нападника Дарвіна Нуньєса, який напередодні, у матчі проти Ньюкасла, отримав травму. Бразильський хавбек Артур та іспанський півзахисник Тіаго точно не зіграють у цьому поєдинку, як і Луїс Діас та Келвін Ремзі.

Реал підходить до матчу проти Ліверпуля з лякаючим для суперників статусом чинного володаря трофею Ліги чемпіонів. У цьому сезоні команда Карло Анчеллоті має деякі проблеми з грою, що було видно не тільки у поєдинках Ла Ліги, а й у групі ЛЧ. Тільки випадковість допомогла мадридцям не програти донецькому Шахтарю. Потім була поразка від Лейпцига. Можна констатувати, що іспанська команда виграла три перші матчі у групі, після чого дозволила собі розслабитися.

Щодо чемпіонату, то Реал поки йде на другому місці, пропустивши вперед себе Барселону. Були втрати важливих очок у поєдинках з менш статусними суперниками. Проте до Ліверпуля вони підходять у гарному настрої, адже виграли чотири свої останні поєдинки. Спершу королівський клуб досяг перемоги на клубному ЧС, а потім двічі вигравав у чемпіонаті Іспанії, здолавши Ельче з рахунком 4:0 та Осасуну – 2:0.

Є декілька гравців, які точно не допоможуть Реалу – це Тоні Кроос та Орельєн Чуамені. Посмішку на обличчях фанів Реалу можна було бачити, коли Реал додав до заявки на матч Каріма Бензема. Він міг пропустити гру, але вчасно відновився.

Орієнтовні склади:

Ліверпуль: Аліссон – Робертсон, Ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Мілнер, Фабіньо, Гендерсон, Гакпо, Салах – Фірміно.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба – Вальверде, Модрич, Камавінга – Асенсіо, Вінісіус Жуніор – Бензема.

Тренери кажуть:

Юрген Клопп, Ліверпуль

"Нам потрібно зіграти дві супергри, щоб пройти. Мадриду не потрібно грати по особливому, вони все ще мають шанс. Я дуже радий, що ми можемо зіграти цю гру зараз, а не кілька тижнів тому. Я очікую, що Енфілд буде на ногах. Давайте знову будемо разом".

Карло Анчелотті, Реал

"Це буде поєдинок найвищого рівня, в якому ми маємо зіграти з задоволенням. Думаю, у Реала та Ліверпуля були ті ж проблеми в січні, деякі травми і неоптимальний стан, я думаю, що це буде напружений матч. Бензема у порядку. Карім трохи втомився тиждень тому, але він готовий. Для нього та Реала Ліга чемпіонів є особливою".

Цікаві факти:

- У 8 із 9 минулих іграх на своєму стадіоні у Лізі Чемпіонів Ліверпуль забивав мінімум 2 голи.

- Реал обігрував Ліверпуль чотири рази в останніх п’яти очних зустрічах.

- Ліверпуль ще не програвав на Енфілді у 2023 році.