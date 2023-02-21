Ді Лоренцо — про матч з Айнтрахтом: Не думаю, що у нашій парі є фаворит

21 лютого 2023

Джованні Ді Лоренцо, getty images

Італієць — про майбутній важливий матч.

Захисник Наполі Джованні Ді Лоренцо висловився напередодні важливого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта.

"У чемпіонаті у нас все гаразд, але це інший турнір. Попереду важливий матч для клубу та для вболівальників. Бажаємо показати свій клас і на європейській арені.

Не думаю, що у нашій парі є фаворит. Нам протистоїть сильна команда, яка грає у класний футбол. Ми підготувалися максимально, і тепер все залежить від нас", — наводить слова Ді Лоренцо офіційний сайт УЄФА.

Раніше про гру проти неаполітанців поміркував головний тренер Айнтрахту Олівер Гласнер.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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