Модрич: Необхідно зіграти у свій абсолютно найкращий футбол

20 лютого 2023

Лука Модрич, getty images

Хорват — про майбутній матч проти Ліверпуля.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модріч дав коментар напередодні матчу команди проти Ліверпуля в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це важливий та складний матч проти великої команди на стадіоні з багатою історією, який заповнять неймовірні вболівальники. Щоб привезти додому добрий результат, нам треба видати чудову гру. Необхідно зіграти у свій абсолютно найкращий футбол, бути однією командою та допомагати один одному.

Як це зазвичай буває, ми дивилися відео матчів наших суперників, але ми в будь-якому випадку добре знаємо всіх гравців, тому що часто з ними зустрічаємося", — наводить слова хорвата офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч між Ліверпулем та Реалом пройде на Енфілді у вівторок, 21 лютого. Розпочнеться він о 22:00.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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