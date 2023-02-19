Модрич: Я дуже здивований, що Ліверпуль так далеко від першого місця в АПЛ

Хорват висловився про матч з мерсисайдцями в Лізі чемпіонів.

Півзахисник Реала Лука Модрич висловив свою думку щодо форми Ліверпуля напередодні очної зустрічі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Я дуже здивований, що Ліверпуль так далеко від першого місця в Прем'єр-лізі, але вони також можуть сказати те ж саме про нас зараз в Ла Лізі. Так що, я більше нічого не буду казати!

Побачивши їх Ліверпуль, ми розуміємо, що вони в будь-який момент можуть здивувати, і видати перфоманс.

Попри наші сезони в чемпіонаті, матчі Ліверпуля з Реалом є одними з найкращих шоу, які може запропонувати світ футболу. Шкода, що жеребкування призвело до того, що ми зіграємо на ранній стадії.

З точки зору цього першого матчу, я думаю, що захист може бути ключовим в цій зустрічі. Я не бачу в цьому поєдинку багато голів.

Оскільки правило виїзного голу більше не існує, немає різниці, чи ви граєте вдома, чи на виїзді", — сказав хорват.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Реал відбудеться 21 лютого, о 22:00 за київським часом.