Гьотце: Айнтрахт заслужив бути в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Футболіст поміркував перед грою проти Наполі.

Півзахисник Айнтрахту Маріо Гьотце перед матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Наполі поспілкувався зі ЗМІ.

"Очікування дуже велике, враховуючи суперника, загальні умови та наполегливу роботу, яку ми проробили. Ми впевнені в собі і з нетерпінням чекаємо гри. Це особлива гра, також особисто для мене.

Таблиця у Серії А говорить за Наполі. Вони приносять якості, необхідні для вигравання титулів. Але ми знаємо про свої якості і дивимося на себе. Я з нетерпінням чекаю можливості змагатися з ними".

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"Імпульс і останні кілька місяців мають значення. Так само, як навчання та досвід, які ми, гравці, можемо взяти з групового етапу. Ми заслужили бути в 1/8 фіналу. Звичайно, ми знаємо, як важко на цьому рівні. Ми використовуємо те, чого ми досягли як команда за останні кілька місяців.

Коло Муані? Він класний хлопець із хорошим характером. Крім того, він демонструє надзвичайну якість і не тільки на полі. Він корисний для всієї команди, ми отримуємо користь від його якостей. Він є цінним гравцем для нашої команди", — сказав Гьотце.

Матч між Айнтрахтом та Наполі відбудеться у вівторок, 21 лютого, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше про гру проти неаполітанців поміркував головний тренер Айнтрахту Олівер Гласенр.