Анчелотті: Для Бензема та Реала Ліга чемпіонів є особливою

20 лютого 2023

Карло Анчелотті, getty images

Італійський тренер висловився щодо гри проти Ліверпуля.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дав коментар напередодні матчу Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем.

"Це буде поєдинок найвищого рівня, в якому ми маємо зіграти з задоволенням. Думаю, у Реала та Ліверпуля були ті ж проблеми в січні, деякі травми і неоптимальний стан, я думаю, що це буде напружений матч", — наводить слова Анчелотті сайт Джанлуки Ді Марціо.

Про Бензема: "Він у порядку. Карім трохи втомився тиждень тому, але він готовий. Для нього та Реала Ліга чемпіонів є особливою.

Про Клоппа: "У мене з ним хороші стосунки. Ми провели півтора року тут, у Ліверпулі, під час пандемії, ми писали повідомлення та обмінювалися подарунками. Він дуже мила людина. Яким був подарунок? Електронна сигарета".

Про Вальверде: "Вальверде став ефективнішим у небезпечній зоні. У нього багато енергії та динамізму. У нього дуже потужний удар. У нього був період спаду на Чемпіонаті світу в січні, але зараз він в порядку".

Про Вінісіуса: "Він привносить щось більше і стає все більш важливим у матчах: він невтомний, ми дуже задоволені ним. Проте, коли ви думаєте, що він досяг свого піку, він завжди робить щось більше".

Нагадаємо, що матч між Ліверпулем та Реалом пройде на Енфілді у вівторок, 21 лютого. Розпочнеться він о 22:00.

Источник: Сайт Джанлуки ді Марціо

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