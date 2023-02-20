Анчелотті: Для Бензема та Реала Ліга чемпіонів є особливою

Італійський тренер висловився щодо гри проти Ліверпуля.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дав коментар напередодні матчу Ліги чемпіонів між Реалом та Ліверпулем.

"Це буде поєдинок найвищого рівня, в якому ми маємо зіграти з задоволенням. Думаю, у Реала та Ліверпуля були ті ж проблеми в січні, деякі травми і неоптимальний стан, я думаю, що це буде напружений матч", — наводить слова Анчелотті сайт Джанлуки Ді Марціо.

Про Бензема: "Він у порядку. Карім трохи втомився тиждень тому, але він готовий. Для нього та Реала Ліга чемпіонів є особливою.

Про Клоппа: "У мене з ним хороші стосунки. Ми провели півтора року тут, у Ліверпулі, під час пандемії, ми писали повідомлення та обмінювалися подарунками. Він дуже мила людина. Яким був подарунок? Електронна сигарета".

Про Вальверде: "Вальверде став ефективнішим у небезпечній зоні. У нього багато енергії та динамізму. У нього дуже потужний удар. У нього був період спаду на Чемпіонаті світу в січні, але зараз він в порядку".

Про Вінісіуса: "Він привносить щось більше і стає все більш важливим у матчах: він невтомний, ми дуже задоволені ним. Проте, коли ви думаєте, що він досяг свого піку, він завжди робить щось більше".

Нагадаємо, що матч між Ліверпулем та Реалом пройде на Енфілді у вівторок, 21 лютого. Розпочнеться він о 22:00.