Клопп: Нам потрібно зіграти дві супергри, щоб пройти Реал

Фахівець прокоментував майбутній поєдинок.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поспілкувався з пресою напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

"Нам потрібно зіграти дві супергри, щоб пройти. Мадриду не потрібно грати по особливому, вони все ще мають шанс. Я дуже радий, що ми можемо зіграти цю гру зараз, а не кілька тижнів тому. Я очікую, що Енфілд буде на ногах. Давайте знову будемо разом.

Карло Анчелотті — найрозслабленіший тренер, якого я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Чудовий, розумний, милий, і його манера поведінки зовсім на іншому рівні, ніж у всіх нас. Я поважаю і захоплююся ним. У них команда світового класу, і вони залучили надзвичайно захоплюючих молодих гравців.

Я не думаю, що нам потрібно згадувати гру в Парижі минулого сезону, щоб зробити цю гру особливою. Ми програли тоді, і перевагою у спорті є те, що тепер ми можемо все виправити", — сказав Клопп.

Нагадаємо, що матч між Ліверпулем та Реалом пройде на Енфілді у вівторок, 21 лютого. Розпочнеться він о 22:00.