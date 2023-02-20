Гакпо: Хочемо обіграти Реал як вдома, так і на виїзді

Смілива заява нідерландського футболіста напередодні матчу з чинним переможцем Ліги чемпіонів.

Півзахисник Ліверпуля Коді Гакпо висловився напередодні матчу з Реалом в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми граємо в плей-оф ЛЧ. Звісно, що ми хочемо виграти як вдома, так і на виїзді. Це мій тільки другий матч в кар'єрі в ЛЧ. Хочу довести, що здатний грати на такому рівні.

Я вважаю, що це одне з найбільших змагань у Європі та світі. Зіграти в цьому змаганні — мрія кожного футболіста, і для мене мати таку можливість — це чудово. Але ми повинні зосередитися на грі, а не думати про це, тому постарайтеся виступати й викладати максимум зусиль", — цитує Гакпо офіційний сайт Ліверпуля.

Матч Ліверпуль – Реал відбудеться 21 лютого о 22:00 за київським часом.