Нуньєс зможе зіграти проти Реала

20 лютого 2023

ДАВІН НУНЬЄС, офіційний сайт Ліверпуля

Уругваєць оговтався після травми.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що нападник команди Дарвін Нуньєс зможе зіграти проти Реала в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Шанс є. Ми повинні побачити, як він може впоратися з болем, тоді й ми приймаємо рішення", - сказав Клопп на передматчевій пресконференції.

Нагадаємо, Нуньєс травмувався в матчі АПЛ проти Ньюкасла, який закінчився перемогою мерсисайдців (2:0).

На 10-й хвилині матчу уругвайський нападник відзначився голом, а на 59-й хвилині був замінений на Роберто Фірміно. Форвард травмував плече.

Поєдинок з Реалом відбудеться 21 лютого.

Источник: ФК Ливерпуль

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