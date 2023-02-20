Уругваєць оговтався після травми.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підтвердив, що нападник команди Дарвін Нуньєс зможе зіграти проти Реала в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Шанс є. Ми повинні побачити, як він може впоратися з болем, тоді й ми приймаємо рішення", - сказав Клопп на передматчевій пресконференції.

Нагадаємо, Нуньєс травмувався в матчі АПЛ проти Ньюкасла, який закінчився перемогою мерсисайдців (2:0).

На 10-й хвилині матчу уругвайський нападник відзначився голом, а на 59-й хвилині був замінений на Роберто Фірміно. Форвард травмував плече.

Поєдинок з Реалом відбудеться 21 лютого.