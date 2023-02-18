Аурснес — гравець тижня у Лізі чемпіонів

У боротьбі за нагороду Аурснес випередив Леау, Адеємі та Комана.

Півзахисника Бенфіки Фредріка Аурснеса визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге (2:0) 27-річний норвежець пробіг 13,64 кілометра, віддав 72% точних передач, а також набрав найвищу швидкість серед гравців обох команд – 31,4 км/год.

У боротьбі за нагороду Аурснес випередив вінгера Мілана Рафаеля Леау, нападаючого Борусії Д Каріма Адеємі та півзахисника Баварії Кінгслі Комана.

Раніше повідомлялося, що Рашфорда було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.