Аурснес — гравець тижня у Лізі чемпіонів

18 лютого 2023

Фредрік Аурснес, Getty Images

У боротьбі за нагороду Аурснес випередив Леау, Адеємі та Комана.

Півзахисника Бенфіки Фредріка Аурснеса визнано найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге (2:0) 27-річний норвежець пробіг 13,64 кілометра, віддав 72% точних передач, а також набрав найвищу швидкість серед гравців обох команд – 31,4 км/год.

У боротьбі за нагороду Аурснес випередив вінгера Мілана Рафаеля Леау, нападаючого Борусії Д Каріма Адеємі та півзахисника Баварії Кінгслі Комана.

Раніше повідомлялося, що Рашфорда було визнано найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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