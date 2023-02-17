Бензема може пропустити матч з Ліверпулем у Лізі чемпіонів

35-річний француз отримав чергову травму.

Нападник мадридського Реалу Карім Бензема може пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 35-річний француз отримав незначне пошкодження, через яке не може набрати оптимальну форму.

Характер пошкодження не уточнюється, але зазначається, що футболіст пропустить найближчий матч "вершкових" проти Осасуни (18 лютого) у Ла Лізі.

Цього сезону Бензема провів 23 матчі, в яких забив 16 голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Реал відбудеться 21 лютого, о 22:00 за київським часом.