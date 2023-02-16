Мудрик — один із найгірших у складі Челсі у матчі проти Боруссії Д — WhoScored

Портал оцінив виступ 22-річного футболіста.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі вирушив на виїзд до Боруссії (0:1).

У стартовому складі лондонської команди вийшов Михайло Мудрик. Він отримав одну з найгірших оцінок серед футболістів, що вийшли на поле – 6,5 за версією WhoScored.

При цьому, це найгірша оцінка серед усіх польових футболістів, нижча лише у голкіпера Кепи Аррісабалаги та у гравців, які вийшли на заміну.

Мудрик провів на полі 71 хвилину: він зробив 37 дотиків м'яча, віддав 11 точних передач із 18 (61%), завдав одного удару по воротах (заблокований), зробив дві обводки, заробив два фоли, один раз сам сфолив, по разу зробив перехоплення та відбір м'яча.

Зазначимо, що інший портал SofaScore оцінив виступ Мудрика на 6,6 бала.