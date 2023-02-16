Брюгге — Бенфіка 0:2 Відео голів та огляд матчу 15.02.2023

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка вирушила в гості до бельгійського Брюгге, де зуміла здобути перемогу.
Португальський колектив відправив у ворота господарів поля два безвідповідні м'ячі, авторами яких стали Жуан Маріу, який реалізував пенальті, а також Давід Нерес.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брюгге — Бенфіка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонов-2022/23:
Брюгге — Бенфіка 0:2
Голи: Жуан Маріу, 51 (пен.), Нерес, 88
Брюгге: Міньйоле, Одої (Нільсен 65), Хендрі, Ланг, Мейєр, Оньєдіка, Бьюкенен, Соуа (Ютгла 79), Ванакен, Мехеле, Мата
Бенфіка: Влаходімос, Грімальдо, Бах, Аурснес, Чикіньо, Жуан Маріу, Рафаел Сілва (Нерес 65), Отаменді, Флорентіну Луїш, Тавареш, Рамуш (Гедеш 65)
Попередження: Одої, Соуа — Отаменді