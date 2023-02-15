Бенфіка обіграла Брюгге завдяки голам Жуана Маріу та Нереса

Роман Яремчук так і не з'явився у матчі Ліги чемпіонів, залишившись на лаві для запасних.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лісабонська Бенфіка вирушила в гості до бельгійського Брюгге, де зуміла здобути перемогу.

У першому таймі господарі поля могли вийти вперед на 45-й хвилині, але гол Одоя в результаті було скасовано через офсайд після перевірки VAR.

Після перерви, на 51-й хвилині, Бенфіка отримала право пробити пенальті, який успішно реалізував Жуан Маріу, а під завісу зустрічі ексегравець донецького Шахтаря Давід Нерес закріпив перевагу лісабонців — 2:0.

Український форвард Брюгге Роман Яремчук так і не з'явився на полі.

Брюгге — Бенфіка 0:2

Голи: Жуан Маріу, 51 (пен.), Нерес, 88

Брюгге: Міньйоле, Одої (Нільсен 65), Хендрі, Ланг, Мейєр, Оньєдіка, Бьюкенен, Соуа (Ютгла 79), Ванакен, Мехеле, Мата

Бенфіка: Влаходімос, Грімальдо, Бах, Аурснес, Чикіньо, Жуан Маріу, Рафаел Сілва (Нерес 65), Отаменді, Флорентіну Луїш, Тавареш, Рамуш (Гедеш 65)

Попередження: Одої, Соуа — Отаменді