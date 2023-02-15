Боруссія Д — Челсі: онлайн-трансляція матчу 15.02.2023 Ліги чемпіонів

Спостерігайте за протистоянням постійних учасників Ліги чемпіонів.

У середу, 15 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською Боруссією та лондонським Челсі.

Обидві команду у внутрішніх чемпіонатах лихоманить. Проте за титул Ліги чемпіонів вони готові боротись.

У груповому етапі ЛЧ Челсі у 6 матчах здобув 13 залікових балів та вийшов в 1/8 з першого місця. Дортмундці посіли друге місце з 9 балами в активі після 6 зустрічей.

Перший матч між командами пройде на Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді. Стартовий свисток гри прозвучить о 22:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція гри:

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу. Крім того, в Україні матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Боруссією Д та Челсі покаже платформа MEGOGO.

Читайте також анонс матчу між Боруссією — Челсі на Football.ua.