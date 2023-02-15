Боруссія Дортмунд — Челсі. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 15.02.2023

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє прев'ю до матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який пройде 15 лютого і розпочнеться о 22:00.

У середу, 15 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, під час якого Боруссія Дортмунд на своєму полі прийме кризовий Челсі.

Боруссія Дортмунд – Челсі

15 лютого, 22:00, стадіон Сигнал Ідуна Парк, Дортмунд. Арбітр зустрічі — Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Боруссія пройшла у плей-оф Ліги чемпіонів через відносно просту групу. Дортмундський колектив поступився першим рядком Манчестер Сіті, але впевнено проявив себе проти Севільї та Копенгагена.

Колектив Едіна Терчіза підходить у гарній формі до матчу проти Челсі. Після паузи на чемпіонат світу-2022 у Катарі, Боруссія провела шість матчів та усі шість виграла. Крім того, повернувся Себастьєн Алле, який був куплений на заміну Ерлінгу Голанду.

Проект реалізовано за підтримки партнера.

Компанія продовжує підтримку українського спорту навіть під час війни.

Бренд Parimatch Ukraine та його команда, як і всі ми, допомагають ЗСУ виборювати те, що силою не відібрати – перемогу вільної нації.

Інтерес до Челсі зріс із боку українських уболівальників і на те є причина – Михайло Мудрик. Колишній вінгер Шахтаря потрапив у заявку "синіх" на плей-оф Ліги чемпіонів, тому, ймовірно, вийде у стартовому складі на майбутню гру.

У Челсі зараз купа проблем: клуб перебуває в кризі, змінився власник, головний тренер, прийшла низка нових футболістів. Грем Поттер поки що не може вибудувати гру своїй команді, за що отримує критику.

Зважаючи на те, як йдуть справи у Челсі у чемпіонаті Англії, цілком імовірно, що лондонська команда залишиться без Ліги чемпіонів наступного сезону. А то й зовсім без єврокубків.

Однак, незважаючи на всі свої проблеми, Челсі вийшов із групи з першого місця, випередивши такі команди, як Мілан, Динамо Загреб та Зальцбург.

За версією Parimatch, Боруссія Дортмунд – фаворит гри: перемога німецької команди оцінюється коефіцієнтом 2.44, а перемога англійської – 3.05. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.35.

Орієнтовні склади:

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан – Адеємі, Беллінгем, Ройс, Брандт – Алле.

Челсі: Кепа – Джеймс, Сілва, Кулібалі, Чілвелл – Енцо, Ковачич – Зієш, Феліш, Мудрик – Гаверц.

Не зіграють: Мукоко, Роте, Морєй, Вольф, Камара – Фофана, Стерлінг, Канте, Менді, Закарія, Пулішич, Броя.

Під питанням: … — …

Тренери кажуть:

Грем Поттер (Челсі): "Ми маємо намір пройти далі, але розуміємо, що грати належить проти команди з великою історією, яка, до того ж, має високий клас.

Перший матч на виїзді, атмосфера буде фантастичною, і нам треба проявити себе з найкращого боку. Бажаємо спробувати привезти гідний результат на Стемфорд Брідж і потім провести особливий матч на своєму полі".

Едін Терзіч (Боруссія Дортмунд): "Нам потрібна хоча б одна перемога у двох матчах, щоб вийти у наступний раунд. Безумовно, цього буде трохи легше досягти на тлі ейфорії 80 тисяч уболівальників. Я відчуваю нетерпіння з усіх причетних. Це протистояння складно аналізувати. Челсі втратив кількох гравців, але й придбав кілька ключових виконавців. Не можна точно передбачити, яку схему виберуть. Втім, як завжди, ми маємо бути зосереджені на собі". : "Нам потрібна хоча б одна перемога у двох матчах, щоб вийти у наступний раунд. Безумовно, цього буде трохи легше досягти на тлі ейфорії 80 тисяч уболівальників. Я відчуваю нетерпіння з усіх причетних.

Поточна форма:

Історія зустрічей:

Раніше команди не зустрічалися одна з одною.