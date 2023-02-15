Конте: Ми чудово знаємо, що доля плей-оф вирішується за два матчі

Італієць оцінив поразку від Мілану.

Головний тренер Інтера Антоніо Конте висловився щодо поразки Мілану у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це був напружений матч, рівний. Нашою найбільшою помилкою було те, що ми пропустили гол через сім хвилин, і я думаю, що ми могли б зробити набагато, набагато краще.

З цього моменту Мілану було легше грати в обороні. Нам було важко знайти простір між лініями, особливо 10 номеру, але я думаю, що це була рівна зустріч, яку вирішив один момент.

Ми чудово знаємо, що доля плей-оф вирішується за два матчі. Ми зіграли лише перший. Ми знаємо, що обидві команди мали травмованих гравців і перебували в дещо надзвичайній ситуації – наші, які вибули сьогодні, ймовірно, вийдуть на матч-відповідь.

Я ще раз хочу привітати Мілан, тому що вони зробили щось надзвичайне минулого сезону, і вони зробили це разом, у тому числі з уболівальниками", — сказав Конте.

Відео голу та огляд матчу Мілан — Тоттенгем дивіться в нас на сайті.