Піолі — про перемогу над Тоттенгемом: Це лише перший крок, другий буде ще важчим

Фахівець висловився про першу гру проти лондонців.

Головний тренер Мілану Стефано Піолі прокоментував перемогу над Тоттенгемом у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

"Це була складна гра, важка боротьба, як ми і очікували. Це була хороша гра, і ми знаємо, наскільки важко буде у матчі-відповіді. Ми зіграли так, як повинні були грати, зосереджено, рішуче та командно. Я задоволений.

Тренер завжди щасливий, коли бачить, як робота, виконана протягом тижня на тренуваннях, реалізується на полі. Останнім часом такого не було, ми могли б трохи краще грати в атаці у другому таймі, коли пресинг Тоттенхема впав, але хлопці грали з великим настроєм та рішучістю.

Так, ми мали забивати ще два голи. Проте гра була напруженою, Тоттенгем також завдавав нам проблем, і ми дуже добре захищалися, тому є багато позитиву. Це лише перший крок, другий буде ще важчим".

"Чому не грав Томорі? Він тренувався з нами, але вранці, ц день гри, він скаржився на біль в тій області0 де в нього була попередня травма. Було неправильно ризикувати м’язовою травмою.

Це виступ, який підвищить нашу впевненість, але ми повинні бути динамічними, тому що це наш спосіб гри. Це був важкий місяць, ми намагаємося подолати труднощі, і я продовжую вірити, що працюю з справді особливою групою футболістів", — сказав Піолі.

Нагадаємо, що Мілан здобув першу перемогу у плей-оф ЛЧ за 10 років. Останній раз вони перемагали Барселону у 2013 році. Відео голу та огляд матчу Мілан — Тоттенгем дивіться в нас на сайті.