Серія без поразок Баварії триває вже 20 матчів, команда виграла усі матчі в Лізі чемпіонів

Непогану ходу набрав колектив Нагельсманна.

У рамках першого поєдинку проти ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол цього поєдинку був забитий на 53 хвилині гри колишнім гравцем ПСЖ Кінгслі Команом.

Саме цей м'яч француза допоміг Баварії продовжити свою серію без поразок в усіх змаганнях до 20 ігор. 16 з них закінчились на користь німецького гранду, і 4 внічию.

Останній раз підопічні Юліана Нагельсманна програвали ще у вересні 2022 року Аугсбургу (0:1).

Додамо також, що Баварія виграла усі свої матчі розіграшу Ліги чемпіонів-2022/23. Різниця забитих та пропущених складає 19/2.