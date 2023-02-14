Аспілікуета: Не виходжу на матч ЛЧ із думками, що ми не можемо його виграти

Іспанець дав коментар напередодні матчу проти Боруссії Д.

Захисник Челсі Сезар Аспілікуета вірить у перемогу своєї команди в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Д.

"Ніколи не виходжу на матч Ліги чемпіонів із думками, що ми не можемо його виграти. Завтрашня гра не стане винятком. Ми не надто успішно виступаємо останнім часом, але це новий турнір, і ми маємо доводити свою спроможність на полі.

Нема рації заглядати далеко вперед. Маємо думати про перемогу у найближчому матчі, зосередитися та сфокусуватися на цьому завданні", — наводить слова захисника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія – Челсі відбудеться 15 лютого у Дортмунді, початок – о 22:00.