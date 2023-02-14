Терзич: Челсі втратив кількох гравців, але й придбав кілька ключових виконавців

Головний тренер дортмундців — про майбутнє протистояння.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Марко Терзіч висловився напередодні гри проти Челсі.

"Нам потрібна хоча б одна перемога у двох матчах, щоб вийти у наступний раунд. Безумовно, цього буде трохи легше досягти будинку на тлі ейфорії 80 тисяч уболівальників. Я відчуваю нетерпіння у усіх причетних.

Це протистояння складно аналізувати. Челсі втратив кількох гравців, але й придбав кілька ключових виконавців. Не можна точно передбачити, яку схему виберуть. Втім, як завжди, ми маємо бути зосереджені на собі", — наводить слова тренера "джмелів" офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія – Челсі відбудеться 15 лютого у Дортмунді, початок – о 22:00.