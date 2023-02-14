Поттер: Боруссія Д — добре організована команда

Головний тренер Челсі дав коментар напередодні важливого матчу.

Головний тренер Челсі Грем Поттер висловився напередодні матчу проти Боруссії Д в рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Уеслі Фофана, Денис Закарія та Матео Ковачич займаються в команді, і це чудово. Вони все ближчі до того, щоб повернутися на поле, і ми працюємо над тим, щоб підготувати їх до цього. Це плей-офф Ліги чемпіонів, найвищий футбольний рівень. З інтересом чекаємо на матч і усвідомлюємо ступінь майбутнього випробування.

Терзич? Його кар'єра не дивує мене – він залишив дуже гарне перше враження. У нього є всі якості успішного тренера, і якщо подивіться на його кар'єру, він зіграв багато різних ролей, накопичив досвід, тому він добре поєднує в собі і те, і інше. Він зробив чудову роботу. Боруссія — добре організована команда, яка добре атакує та дуже здорово грає. Звичайно, я хочу ускладнити йому завдання, але після цього бажаю йому всього найкращого", — наводить слова Поттера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія – Челсі відбудеться 15 лютого у Дортмунді, початок – о 22:00.