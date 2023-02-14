Зюле: Челсі розуміє, що з нами буде важко

Захисник — про майбутній матч у Лізі чемпіонів.

У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд на своєму полі прийме Челсі.

"Челсі в цьому турнірі хоче пройти якнайдалі, але вони розуміють, що з нами буде важко.

Ми хочемо показати, що здатні багато на що не тільки в Бундеслізі, що одночасно можемо вийти в наступний раунд Ліги чемпіонів — найчудовішого турніру", — наводить слова Зюле офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Боруссія – Челсі відбудеться 15 лютого у Дортмунді, початок – о 22:00. Зустріч у відповідь команди проведуть у Лондоні 7 березня.