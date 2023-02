Заїр-Емері з ПСЖ увійшов в історію Ліги чемпіонів

У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ на Парк де Пренс приймає мюнхенську Баварію.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє вирішив випустити в основі 16-річного півзахисника Воррена Заїра-Емері.

Таким чином хавбек 2006 року народження увійшов в історію ЛЧ. Він став наймолодшим гравцем, який вийшов у старті на гру плеф-оф змагання.

Цікавий факт. Разом із Заїром-Емері в основі вийшли Ліонель Мессі та Серхіо Рамос. Обидва футболісти дебютували у Лізі чемпіонів ще до того, як Воррен народився.

Більше того, у день, коли народився футболіст, 8 березня, Серхіо Рамос у складі Реалу грав проти Арсеналу в 1/8 фіналу ЛЧ.

2006 — Warren Zaïre-Emery starts alongside Lionel Messi & Sergio Ramos for PSG, who both made their UEFA Champions League debuts before he was born. Indeed, Ramos faced Arsenal for Real Madrid in a round of 16 match on the day Zaïre-Emery was born (March 8th, 2006). Generations. pic.twitter.com/3e1pc0Qixc