Заїр-Емері з ПСЖ увійшов в історію Ліги чемпіонів

У рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ на Парк де Пренс приймає мюнхенську Баварію.
Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє вирішив випустити в основі 16-річного півзахисника Воррена Заїра-Емері.
Таким чином хавбек 2006 року народження увійшов в історію ЛЧ. Він став наймолодшим гравцем, який вийшов у старті на гру плеф-оф змагання.
Цікавий факт. Разом із Заїром-Емері в основі вийшли Ліонель Мессі та Серхіо Рамос. Обидва футболісти дебютували у Лізі чемпіонів ще до того, як Воррен народився.
Більше того, у день, коли народився футболіст, 8 березня, Серхіо Рамос у складі Реалу грав проти Арсеналу в 1/8 фіналу ЛЧ.
Гра ПСЖ — Баварія розпочалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.