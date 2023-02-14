Мбаппе залишився на лаві для запасних у першому матчі проти Баварії

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та мюнхенська Баварія.

Французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія зіграють на Прак де Пренс перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Крістоф Галтьє, після поразки від Монако (1:3), залучив до стартового складу Хакімі та Мендеша на фланги захисту, тоді як Рамос повернувся до центру оборони, а Верратті та Данілу — до центру поля. Мессі долучиться до Неймара в лінії нападу.

Юліан Нагельсманн, на тлі перемоги над Бохумом (3:0), вирішив використати з перших хвилин Кімміха в опорній зоні в парі з Горецкою, а Коман гратиме на лівому фланзі атаки.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Рамос, Маркіньос, Мендеш — Заїр-Емрі, Данілу, Верратті, Солер — Мессі, Неймар.

Запасні: Ріко, Летельє, Кімпембе, Мбаппе, Ф. Руїс, Бернат, Вітінья Феррейра, Пембеле, Бітшиабу, Гарбі, Екетіке.



Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу — Кімміх, Горецка — Сане, Мусіала, Коман — Шупо-Мотінг.

Запасні: Ульрайх, Шенк, Гнабрі, Девіс, Сарр, Блінд, Мюллер, Гравенберх, Тель, Станішич, Ібрагимович.



Гра ПСЖ — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.