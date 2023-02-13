Конте: Тоттенгему не вистачає стабільності цього сезону

Італійський тренер дав коментар щодо матчу проти Мілану.

Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте висловився напередодні першого матча 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

"Якщо у вас є важлива мета, вам потрібна стабільність. У вас не повинно бути цих злетів та падінь. Я зосереджений на цьому. Тут не так просто зосередитись на кожному матчі. Хочу змінити це.

Нам не вистачає стабільності цього сезону. Я завжди говорю про це зі своїми гравцями. Важко залишатись зосередженим на кожному матчі. Постійно грати під тиском добре для одних футболістів, а для інших – ні. Ми працюємо над цим. Хочемо зробити наших гравців стійкішими, але є фактори, які ми не можемо контролювати, наприклад, травми важливих гравців", — наводить слова Конте офіційний сайт УЄФА.

Матч Мілан – Тоттенгем відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за подіями гри на нашоу сайті.