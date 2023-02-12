Мбаппе та Мессі готові зіграти проти Баварії у Лізі чемпіонів — Le Parisien

Обидві зірки паризького гранда мали проблеми з травмами.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен прийме на своєму полі мюнхенську Баварію.

Раніше головний тренер паризького гранду Крістоф Галтьє заявив, що один із лідерів його команди Кіліан Мбаппе навряд чи зіграє у майбутньому єврокубковому поєдинку через "серйозну м'язову травму".

Однак, як повідомляє видання Le Parisien, 24-річний француз уже тренується у загальній групі ПСЖ і буде готовий зіграти проти Баварії.

Що стосується Ліонеля Мессі, то він поки що працював за індивідуальною програмою, але відновити тренування в загальній групі аргентинець має вже цього понеділка.

Серед тих, хто точно не зможе допомогти ПСЖ у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів, називаються прізвища захисника Норді Мукіеле та центрального півзахисника Ренату Саншеша.

Нагадаємо, поєдинок ПСЖ — Баварія відбудеться у вівторок, 14 лютого, о 22:00 за київським часом.