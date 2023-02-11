Мбаппе не зіграє проти Баварії

Головний тренер парижан це підтвердив.

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє прокоментував на післяматчевій пресконференції поразку від Монако з рахунком 1:3 у Лізі 1. Зокрема він підтвердив відсутність Кіліана Мбаппе у матчі ЛЧ проти Баварії.

"Чи зіграє Кіліан Мбаппе проти Баварії? Я так не думаю. Кіліан дотримується свого протоколу реабілітації, він отримав серйозну м'язову травму. Здоров'я гравця дуже важливе.

Будуть інші ігри. Ми не будемо ризикувати Мбаппе. Я сподіваючись, що ми зможемо повернути Верратті та Мессі до гри із Баварією".

"Я розлючений поразкою від Монако, тому що старт був катастрофічним. Є злість. Вірус в команді, тому не було деяких гравців.

Це важкий час для всіх, гравців і вболівальників. У вівторок у нас велика зустріч, і нам потрібно відновити сили, впевненість і доступних гравців.



Ми повинні знайти баланс. У другому таймі – нуль ударів і жодної реакції. Цього недостатньо", — сказав Галтьє.

Матч між ПСЖ та Баварією відбудеться у вівторок, 14 лютого, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.